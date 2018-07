São Paulo registrou hoje o dia mais quente do inverno

A mudança na temperatura, entretanto, começou já na tarde de hoje. Por volta das 15h30, a temperatura caiu e os termômetros registraram 24ºC. De acordo com o Inmet, a umidade do ar atingiu os 60%. A previsão é de chuva no início da noite na capital paulista. A propagação de uma frente fria pelo oceano muda o tempo amanhã, com aumento de nebulosidade, rajadas de vento e chuvas com intensidade entre fraca e moderada.

As temperaturas entram em acentuado declínio ao longo do dia, com mínima que pode chegar aos 14ºC e máxima que permanece abaixo dos 20ºC. Na quinta-feira, as condições de chuva diminuem e o sol aparece entre muitas nuvens, mas mesmo assim as temperaturas não sobem muito e oscilam entre mínima de 10ºC e máxima de 20ºC.