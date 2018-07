São Paulo sedia congresso de educação na quarta-feira

Dez empresas do país europeu formarão o Pavilhão Alemão, em uma área de 200 metros quadrados. É a primeira vez que próprio governo alemão investe em um pavilhão exclusivo em um evento educacional no Brasil. O foco das empresas alemãs vem de encontro a um dos grande anseios do País: a educação no nível técnico, considerada uma lacuna de mão de obra para o mercado nacional.

"Eles sabem que aqui é o lugar onde as coisas estão acontecendo. Eles veem oportunidades nesse vazio", diz Mervyn Lowe, empresário do ramo de tecnologia na educação e membro da Wolrddidac, associação internacional de empresas que fornecem produtos para o ramo. Lowe foi um dos responsáveis pela aproximação dos alemães com o evento brasileiro.

"Na Alemanha, o grande foco é o ensino técnico. Será uma aproximação de produtos com tecnologia avançada, para laboratórios de física, química, robótica. Ferramentas disponíveis na Europa que podem ajudar a formar esses técnicos", diz Lowe.

A Worlddidac ainda reunirá em um pavilhão exclusivo empresas de outros países, como Espanha, Grã-Bretanha, Estados Unidos, Itália, Taiwan, China (incluindo Hong Kong), Colômbia, Austrália, Canadá e Índia. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.