São Paulo sedia exposição de puro-sangue lusitano

A Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Puro-Sangue Lusitano (ABPSL) promoverá, de 15 a 18 de maio, no Clube Hípico de Santo Amaro, em São Paulo (SP), a 27ª Exposição Internacional da raça. São esperados mais de 400 exemplares da raça no evento, que conta com a presença dos maiores criadores do Brasil e do mundo. Os organizadores esperam visitantes da Argentina, Austrália, Colômbia, Espanha, Grã-Bretanha, Guatemala, México, Portugal e Estados Unidos. Durante os quatro dias da mostra serão realizadas provas morfológicas e funcionais. A programação inclui também a realização da New Breeders Cup, um concurso que reunirá novos e pequenos criadores. O objetivo, de acordo com os organizadores, é incentivar o maior número de criadores de cavalos lusitanos a participarem do evento. APTIDÃO ESPORTIVA Estão programadas ainda apresentações especiais que comprovam a aptidão e técnica dos lusitanos em diversas modalidades esportivas. Entre elas, salto e equitação de trabalho, além de espetáculos eqüestres, como as demonstrações de volteio, atrelagem e alta escola. Haverá também um concurso de adestramento clássico, modalidade na qual o cavalo lusitano conquistou medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos do Rio e já garantiu ao menos uma vaga olímpica na equipe brasileira, com Rogério Clementino e Nilo VO , um feito histórico para a raça. Neste ano, a Expo Lusitano terá como tema os 200 anos da chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil. Para comemorar a data, a ABPSL vai receber a ilustre presença de Paola de Orleans e Bragança, tataraneta da Princesa Isabel, que estará na cerimônia de abertura oficial, amanhã à noite. A data, considerada um marco na história dos dois países, estreitou definitivamente os laços entre Brasil e Portugal, hoje muito bem simbolizados, conforme os organizadores, pela presença do cavalo lusitano no Brasil. INFORMAÇÕES: Tel. (0--11) 3259-5335 AGENDA Itararé: Sábado, às 16 h, em Itararé (SP), as Fazendas Santa Andréa e Rio Verde farão o 2.º Leilão Histórico de Qualidade, que ofertará mais de mil animais, entre nelores e produtos de cruzamento industrial. Tel. (0--14) 3214-1661. Dourados: Começa amanhã, e segue até o dia 25, em Dourados (MS), a 44.ª Expoagro, promovida pelo Sindicato Rural de Dourados. Haverá leilões, palestras e dinâmicas, www.sindicatoruraldedourados.com.br. Lins: O produtor Waldir Junqueira de Andrade, da Fazenda Sant?Ana, promoverá, no sábado, às 14 h, em Lins (SP), o 24.º leilão Tradição. Estarão à venda 215 bovinos holandeses e girolandos. Tel. (0--14) 3522-1196. Virtual: No dia 20, às 20h30, a raça paint horse terá seu 9.º Leilão Virtual Paint Collection, que venderá cotas do garanhão Brother Tumbleweed. A leiloeira será a WV Leilões. Tel. (0--11) 9982-2922.