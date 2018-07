São Paulo sediará terceira edição do Harley-Davidson

A festa terá muito rock n` roll e o tradicional desfile de motocicletas pelas ruas da cidade. "O evento não é destinado apenas a motociclistas. O São Paulo Harley Days é um grande encontro para reunir a família, os amigos e pessoas que se identificam com o espírito de liberdade e independência de nossa marca", explica Longino Morawski, diretor-superintendente Comercial da Harley-Davidson do Brasil.

O palco escolhido para a celebração é o Sambódromo do Anhembi, na zona norte. A partir das 13h30 do dia 18, o visitante pode conferir experiências incríveis, como, por exemplo, pilotar uma Harley-Davidson no Jump Start, mesmo sem saber pilotar; concurso de motos customizadas; prova de marcha lenta; demonstração especial de manobras das Forças Armadas; test ride de motocicletas da marca; exposição dos modelos comercializados no Brasil; e muito rock n`roll, com Ira, Lobão, Ultraje a Rigor, Blitz, Brothers of Brazil, entre outros grupos.

Os participantes também terão à disposição restaurantes, food trucks, bares, espaço Harley-Davidson, estúdio de tatuagem, serviços de conveniência, como chapelaria e estacionamento exclusivo para clientes Harley-Davidson, loja oficial do evento, com camisetas e outros souvenirs.