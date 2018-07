São Paulo segue em alerta por baixa temperatura

O dia de hoje é marcado por quedas de temperaturas e chuva em todo o País, além de geada na região sul, de acordo com previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O avanço de uma frente fria trouxe maior declive em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Devem acontecer geadas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul durante a noite deste domingo, que ficou parcialmente nublado e com possibilidade de chuva em áreas isoladas, principalmente no leste do Paraná, informa o Inmet.

Assim como no sul do País, os termômetros da capital paulista também registram queda de temperaturas ao longo deste feriado prolongado. Na região nordeste, acontecem precipitações mais fracas no litoral. Entre o norte do Maranhão e o norte da região norte o dia terá variação de nebulosidade e pancadas de chuva. O ar fica seco entre o norte de Goiás, nordeste de Mato Grosso, Distrito Federal, sul do Paraná, do Maranhão e do Piauí, além do oeste da Bahia e no Tocantins.

Feriado

O feriado de 9 de Julho terá tempo nublado e chuva no litoral paulista, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Durante a tarde pode haver pequeno aumento de temperatura, mas a elevação não será suficiente para diminuir a nebulosidade em todo o Estado de São Paulo.

Já a região sul deve continuar com frio intenso ao longo da próxima segunda-feira, informa o Cptec. De acordo com o Centro de Previsão, as condições meteorológicas são favoráveis à formação de geada no Planalto e Serra do Nordeste do Rio Grande do Sul, no Planalto Sul de Santa Catarina, assim como no Sul do Paraná.