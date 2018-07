São Paulo tem 10 mulheres para cada 9 homens

A liderança é tamanha que os homens só são maioria em dois dos 96 distritos de São Paulo - Marsilac, no extremo sul, onde 51% da população é masculina, e República, no centro, com 50,5% de homens. Na outra ponta está o Jardim Paulista - 55,7% dos moradores são mulheres.

De maneira geral, a maioria feminina se repete em todo o País - elas vivem mais e são menos sujeitas a mortes por acidentes de trânsito e criminalidade. Mas também há explicação para as variações entre os distritos. Para detalhar diferenças, o jornal O Estado de S. Paulo descobriu qual bairro lidera o ranking de mulheres e o de homens em quatro faixas etárias a partir de 18 anos.

Além de revelar uma radiografia única da cidade, os dados podem ganhar amanhã - Dia dos Namorados - uma relevância ainda maior para quem está sozinho e procura alguém da sua idade. Moema é o bairro ideal para o homem solteiro de 18 a 24 anos que procura alguém da sua idade. No distrito verticalizado e repleto de opções noturnas da zona sul, as garotas representam 54,2% dos moradores dessa faixa etária, a maior proporção da capital.

Demógrafos atribuem a concentração à migração interna na cidade. "Migração é um fenômeno mais masculino do que feminino. Elas preferem a segurança e a comodidade de um local já conhecido, enquanto homens normalmente não se importam em se mudar", afirmou Haroldo Torres, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.