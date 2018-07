São Paulo tem 12 km de lentidão A cidade de São Paulo tem 12 km de lentidão no momento, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Os piores pontos estão localizados na Marginal do Tietê (2,5 km no sentido Castello Branco da pista expressa, da ponte das Bandeiras até a ponte da Casa Verde), no Corredor Norte-Sul (formado pelas Avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães,com 1,9 km de lentidão no sentido Aeroporto/Santana, da Rua Tutoia até a Rua Borges Lagoa) e na Avenida dos Bandeirantes (1,8 km entre os viadutos João Julião da Costa Aguiar e Amaro, no sentido Marginal/Imigrantes).