São Paulo tem 42 quilômetros de congestionamento São Paulo, 11 - O motorista que trafegava pelas principais vias da capital paulista por volta das 10 horas desta quarta-feira, 11, enfrentava 42 quilômetros de congestionamento, por conta do excesso de veículos. O índice representa 5% dos 835 quilômetros monitorados, abaixo da média para o período. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), no mesmo horário, o pior trecho estava na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, onde o engarrafamento era de 5,6 quilômetros, desde a Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária. No Corredor Norte-Sul, formado pelas avenida 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, sentido Santana, havia lentidão em 3,7 quilômetros, entre os viadutos João Julião da Costa Aguiar e Marcondes Salgado. Já no corredor das avenidas Domingos de Moraes e Bernardino de Campos, sentido centro, o trânsito estava carregado em 3,1 quilômetros, desde a Rua Pedro de Toledo até a Avenida Paulista.