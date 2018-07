São Paulo tem 7 pontos de alagamento intransitáveis A forte chuva que atingiu a capital paulista na tarde deste domingo provocou pelo menos 17 pontos de alagamento em várias regiões da cidade, sendo sete intransitáveis. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), no começo da noite, os motoristas estavam impedidos de trafegar pela Rua Camargo, em ambos os sentidos, perto da Praça Vicente Rodrigues; na Avenida Lineu de Paula Machado, nos dois sentidos, próximo à Avenida Francisco Morato; pela Avenida Presidente Tancredo Neves, em ambos os sentidos, nas proximidades da Avenida Nossa Senhora das Mercês; na Avenida Professor Abraão de Moraes, nos dois sentidos, perto da Rua Ribeiro Lacerda. Os motoristas também não conseguiam passar nos dois sentidos das pistas expressa e local da Marginal do Pinheiros, perto da Ponte Roberto Rossi Zuccolo; e na Avenida Cidade Jardim, sentido centro, na altura da Rua Brigadeiro Haroldo Veloso. Por volta das 18 horas, toda a capital continuava em estado de atenção, em razão do risco de alagamentos. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, áreas de instabilidades que se formaram próximas à Região Metropolitana de São Paulo entraram pela zona sul e se propagaram em direção à zona norte, provocando pancadas de chuva de forte intensidade com queda de granizo em algumas regiões.