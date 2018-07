São Paulo tem 79 km de trânsito lento nesta segunda A cidade de São Paulo chegou a registrar 100 km de lentidão na manhã desta segunda-feira. Por volta das 9h40, houve queda para 79 km, segundo balanço da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O trecho de lentidão mais extenso é o da pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, até a ponte Cidade Universitária. De acordo com a CET, são 5,6 km de trânsito carregado no local. No total, são cerca de 10,2 km de lentidão no eixo da Marginal Pinheiros (sentido Interlagos).