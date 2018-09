São Paulo tem a madrugada mais fria do ano A cidade de São Paulo registrou a temperatura mais fria do ano na madrugada desta quinta-feira (dia 1º), segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Na região de Parelheiros, no extremo Sul da capital paulista, foi registrada a temperatura de 13,6ºC, por volta das 6 horas. A marca anterior também havia sido registrada na mesma região, no dia 9 de janeiro deste ano, quando a temperatura chegou a 14,2ºC. A queda na temperatura ocorreu após a chegada de uma frente fria ao Estado na terça-feira (dia 29). Ela veio acompanhada de uma massa de ar fria, de origem polar, vinda do Sul. Hoje, São Paulo deve ter tempo encoberto, com chuviscos em pontos isolados ao longo do dia, segundo previsão do CGE. As temperaturas devem variar entre 15ºC e 20ºC. Estado A circulação dos ventos ajuda a manter o tempo predominantemente nublado e as temperaturas baixas no Estado, segundo o Instituto de Meteorologia. O Leste do Estado de São Paulo, por conta da proximidade do mar, terá chuviscos ou chuva leve ao longo do dia. No interior, deve chover em áreas isoladas. Quem foi para a praia também vai enfrentar chuva. A máxima não deve passar dos 22ºC em Itanhaém (SP). Amanhã Já na sexta-feira (dia 2), o tempo volta a ter pancadas de chuva mais intensas em todo o Estado e a temperatura não deve passar dos 22ºC.