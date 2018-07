São Paulo tem a madrugada mais fria do mês Às vésperas da primavera, os paulistanos enfrentaram a madrugada mais fria do mês de setembro hoje, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura de 11ºC graus foi registrada no Mirante de Santana, na zona norte de São Paulo. O índice mais baixo deste inverno foi registrado no dia 17 de junho, quando os termômetros marcaram 8,3ºC. Ainda de acordo com o Inmet, a temperatura é conseqüência de uma frente fria vinda do Sul do continente e da passagem de um ciclone extratropical pelo Oceano Atlântico, que manda ar mais frio para o Estado de São Paulo. Ao longo do dia de hoje, a temperatura poderá atingir 20 graus e a tendência é que a nebulosidade diminua. Contudo, a madrugada de amanhã deve ser ainda mais gelada, com os termômetros marcando 10ºC. Ao longo do dia de amanhã, no entanto, o tempo deve esquentar. Para o fim de semana está prevista a chegada de uma nova frente fria que deve trazer chuva e manter as temperaturas amenas, com os termômetros oscilando entre 13º e 25ºC.