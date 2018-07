São Paulo tem a segunda temperatura mais alta do ano A capital paulista registrou hoje a segunda temperatura mais alta do ano. Segundo a Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, a estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Mirante de Santana, na zona norte da cidade, apontou 32,4ºC. O recorde pertence ao dia 12 de fevereiro, quando os termômetros marcaram 32,8ºC. Com o calor, a umidade relativa do ar chegou à tarde a 15,9% no Campo de Marte, na zona norte, a mais baixa do ano. Antes, o menor índice era o de 20 de agosto, com 16%. A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera estado de atenção quando o índice fica abaixo dos 30%. De acordo com meteorologistas do CGE, a passagem de uma frente fria de fraca intensidade deve amenizar amanhã as temperaturas.