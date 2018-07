São Paulo tem blitze da Lei Seca em 44 pontos

Segundo a PM, após abril de 2009 a Operação Direção Segura foi ampliada e passou a ser desenvolvida pelos 31 Batalhões do Comando de Policiamento da Capital e região Metropolitana. Anteriormente, a ação era de responsabilidade exclusiva do 34º batalhão.

Apesar do esforço para fazer vigorar a lei, entre junho de 2008 e dezembro de 2009, 101 motoristas perderam o direito de dirigir por 12 meses, de um total de 4,3 mil processos administrativos abertos no Detran por embriaguez ao volante.

O motorista flagrado dirigindo sob a influência de álcool será multado em R$ 957,70, além da retenção do veículo e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. De acordo com a PM, o motorista poderá responder criminalmente pela sua conduta com pena de detenção de seis meses a três anos.