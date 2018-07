São Paulo tem dia mais quente do ano A cidade de São Paulo teve a temperatura mais alta do ano registrada na tarde de hoje. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), às 13 horas, foi registrado 34,5ºC no medidor oficial do mirante de Santana, na zona norte da capital paulista. O antigo recorde era do dia 11 de setembro, ainda no inverno, quando os termômetros marcaram 33,9ºC. Já a umidade relativa do ar ficou na faixa entre 20% e 30%, índice considerado crítico pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A previsão é que no final desta tarde e durante a noite de hoje, por conta do calor, haja pancadas de chuva, o que vai melhorar a umidade do ar na cidade. E para amanhã, a previsão é que a temperatura caia um pouco e haja mais chuva na cidade. De acordo com o Inmet, São Paulo vai ficar com o dia encoberto e parcialmente nublado, com ocorrência de chuva em pontos isolados. A temperatura mínima deve ficar nos 16ºC e a máxima não deve passar dos 29ºC. Durante a noite, a temperatura pode cair mais.