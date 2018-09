São Paulo tem dois pontos de lentidão A capital paulista reunia apenas dois pontos de congestionamento no início desta tarde, por causa do excesso de veículos. Um era na Marginal do Pinheiros, nas pistas expressa e local, e atingia 830 metros, entre as Pontes Engenheiro Ary Torres e Cidade Jardim, no sentido Castelo Branco. O segundo ponto, de 500 metros, era verificado na Avenida Nove de Julho, no sentido bairro, a partir da Avenida Cidade Jardim. Por enquanto, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) não registrou acidente grave na cidade. Nas principais rodovias que dão acesso ao litoral e interior do Estado de São Paulo o movimento era normal. O Sistema Anchieta-Imigrantes operava no esquema 5 por 5 - as pistas sul das duas estradas eram usadas por quem segue para a Baixada Santista e as pistas norte de ambas recebem o tráfego no sentido capital.