São Paulo tem em estado de atenção devido à chuva O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo (CGE) informou que a zona Norte de São Paulo, assim como as regiões das Marginais Pinheiros e do Tietê, entraram em estado de atenção a partir das 18h15 deste domingo. A zona Oeste da cidade está em atenção desde as 18h05.