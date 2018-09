São Paulo tem junho mais seco desde 2002, informa Climatempo

SÃO PAULO - O mês de junho deste ano foi o mais seco desde o ano de 2002 na cidade de São Paulo, segundo informações do Climatempo, que prevê dias sem chuva na região até a próxima quarta-feira, dia 30.

A média climatológica de precipitação na capital paulista é de apenas 52,5 milímetros no mês de junho, que é o terceiro mês mais seco (julho e agosto têm média normal de chuva inferior a 40 milímetros).

Segundo o Climatempo, que utiliza dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), só foram acumulados neste mês 11,2 milímetros de chuva. Desde 2002, não havia um mês de junho com tão pouca chuva.

No ano passado, o mês de junho foi muito atípico, acumulando cerca de 150 milímetros na capital paulista, o que representou quase o triplo da média normal. A previsão climatológica indica que julho também será muito seco e com temperatura acima do normal.