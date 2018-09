São Paulo tem lentidão na véspera de feriado

Cidade de São Paulo registra 180 km de vias congestionadas - 20% do total monitoradas pela CET - no início da noite desta quarta-feira, 2, véspera de feriadão. A zona sul, com os piores trechos, tinha 64 km de lentidão, seguida pela região central e a zona norte, com 35 km de morosidade cada uma. A Marginal do Tietê tem cerca de 20 quilômetros de lentidão.

O motorista também enfrenta congestionamentos nas principais rodovias que cortam São Paulo. Nas vias Anhanguera e Bandeirantes, a morosidade deve-se também ao registro de acidentes.

O Rodízio Municipal de Veículos e as restrições à circulação de veículos de fretamento estão suspensos na sexta-feira, dia 4. Continuam valendo o rodízio para veículos pesados e a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões.

Cerca de 1,77 milhão de carros circularão pelas estradas do interior e litoral do Estado de São Paulo nos quatro dias do feriado de Corpus Christi.

Segundo a Secretaria dos Transportes, para evitar congestionamentos, qualquer obra será suspensa.

Os horários de maior pico de tráfego devem ser das 16h às 23h de hoje e das 7h às 16h de quinta-feira, 03. Na volta do feriado, o maior movimento deve ocorrer é das 12h às 23h, do domingo, 6.

Rodovias

Às 19h30 horas, a Rodovia Cônego Domênico Rangoni tinha morosidade do quilômetro 268 ao 270, sentido Cubatão, enquanto, a Rodovia Anchieta registrava tráfego lento entre o quilômetro 14 e o 10, na chegada a São Paulo, por conta do excesso de veículos. Na chegada a Santos, a Anchieta tinha lentidão do quilômetro 64 ao 65.

A Rodovia Régis Bittencourt apresentava tráfego intenso no sentido de Curitiba, entre os quilômetros 338 e 337 e entre os quilômetros 349 e 352, na região de Miracatu.

Na Rodovia dos Bandeirantes o motorista enfrentava morosidade do quilômetro 28 ao 29 devido a um acidente no local, sentido interior, na região de Perus. Dois carros colidiram na via. Ninguém ficou ferido.

Na Via Anhanguera foram registrados nesta noite três acidentes, sendo dois no sentido interior. Segundo a concessionária Autoban, que administra a via, existia congestionamento entre os quilômetros 140 e 144, em Limeira, sentido interior, devido a um acidente com cinco caminhões que deixou um ferido sem gravidade. A faixa da direita foi interditada. Um engavetamento envolvendo três carros, também no sentido interior, causava lentidão na Anhanguera do quilômetro 87 ao 82, em Campinas. A via registra ainda trânsito ruim, sentido São Paulo, entre os quilômetros 107 e 110, após um acidente entre três carros e uma moto, na região de Sumaré. Uma pessoa ficou ferida, mas não há informação sobre seu estado de saúde.

A Rodovia Castelo Branco apresentava morosidade do quilômetro 13 ao 15, sentido interior, e do km 20 ao 14, ambos na pista expressa, em São Paulo. Na pista lateral, a via tinha trânsito complicado entre os quilômetros 19 e 27.

Quem utilizava a Rodovia Raposo Tavares, por volta das 19h30, enfrentava congestionamento do quilômetro 95 ao 99, em Sorocaba, em direção ao interior.

A Rodovia Ayrton Senna tinha tráfego intenso, sentido São Paulo, entre os quilômetros 24 e 19 e, em direção ao Rio, do quilômetro 12 ao 20.