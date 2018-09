São Paulo tem madrugada mais frio do ano

No entanto, em outros pontos da cidade, a temperatura mínima desta segunda-feira foi ainda mais baixa. Os termômetros do CGE marcaram 4,3ºC em Parelheiros e 5,6ºC na região de Pirituba/Jaraguá. Nos aeroportos, os termômetros registraram mínimas de 5ºC em Cumbica, 6ºC no Campo de Marte e 8ºC em Congonhas.

A madrugada de ontem já havia registrado um recorde. De acordo com dados do Inmet, a mínima registrada neste domingo na estação do Mirante de Santana foi de 10,9ºC, superando o recorde anterior, que era de 11,2ºC no dia 13 de maio. Segundo o CGE, a menor temperatura registrada nos meses de junho, desde o início das medições do Inmet, ocorreu no dia 1º de junho de 1979, quando os termômetros marcaram 1,2ºC.

Previsão

Uma massa de ar polar foi a causa da madrugada gelada, hoje, na Grande São Paulo, de acordo com o CGE. No decorrer do dia, o sol predomina, elevando gradativamente as temperaturas e espantando um pouco a sensação de frio, com máximas que devem oscilar em torno dos 21ºC. A umidade relativa do ar entra em declínio no período da tarde, quando deve atingir valores próximos aos 40%. Não há previsão de chuva para a capital paulista.

Ao longo da semana, o tempo segue seco e estável, com temperaturas baixas nas madrugadas e em gradativa elevação no decorrer do dia. Os termômetros variam entre mínimas de 8ºC e máximas que não devem superar os 20ºC. Estas condições dificultam a dispersão de poluentes, o que pode prejudicar a qualidade do ar.