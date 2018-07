São Paulo tem mais 300 policiais multando nas ruas Com o objetivo principal de intensificar a fiscalização da lei seca, o governo do Estado de São Paulo anunciou ontem a recriação do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran). O órgão atuou na fiscalização e orientação do trânsito da capital paulista até 2002, quando foi extinto sob a alegação de que era preciso priorizar o combate à criminalidade. Com o retorno, o número de policiais destinados exclusivamente a atividades de trânsito vai dobrar, passando de cerca de 800 para 1.634.