São Paulo tem mais uma morte por gripe H1N1, a 23a no Brasil

A morte ocorreu no município de Itapetininga, no sudoeste do Estado. Trata-se de um homem de 26 anos, morador da capital, segundo a Vigilância Epidemiológica da município.

O paciente, que estava de passagem pela cidade, foi internado no Pronto Socorro municipal e faleceu no dia 18, de acordo com o órgão.

Das mortes registradas no país, 11 foram no Rio Grande do Sul, 10 em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e outra no Paraná.

Um novo boletim de casos da nova gripe no país será divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde.

(Por Hugo Bachega)