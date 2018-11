São Paulo tem novo recorde de calor na tarde de hoje

De acordo com os meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), nas próximas horas a brisa marítima e o tempo abafado ainda podem provocar chuvas rápidas e isoladas. O tempo não muda muito nos próximos dias que seguem com condições bem típicas de verão na capital. Os termômetros devem variar entre mínimas de 20ºC e máximas que superam os 32ºC. A umidade relativa do ar entra em declínio e pode atingir valores críticos nas horas mais quentes do dia. As chuvas ocorrem de forma rápida e isolada no final das tardes, associadas com o calor e a entrada da brisa marítima.