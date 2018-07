São Paulo tem novo recorde de calor para 2012: 34,3ºC A capital paulista registrou hoje a maior temperatura do verão e bateu um novo recorde de calor para 2012, informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo os meteorologistas, São Paulo registrou 34,3ºC pouco depois das 15 horas no termômetro oficial do Mirante de Santana.