São Paulo tem novo recorde de congestionamento

Um forte chuva colocou a zona leste e a Marginal do Tietê em estado de atenção às 16h15, enquanto a zona norte entrou em atenção às 17h40. Outro fator que complicou ainda mais o trânsito na cidade é o fato de que 12 caminhões quebraram em vias de tráfego intenso, como Avenida Maria Maluf, Marginal do Tietê, Marginal do Pinheiros e Avenida dos Bandeirantes.

A Marginal do Tietê também estava complicada em vários trechos. No sentido Castello Branco, a pista expressa tinha 8,1 quilômetros de lentidão, da Ponte Julio de Mesquita Neto até a Rodovia Castello Branco. Já a pista local acumulava 5,3 quilômetros de morosidade, da Ponte do Piqueri até a Rodovia Castello Branco. No sentido Ayrton Senna, a pista expressa tinha 7,6 quilômetros de engarrafamento, da Ponte Freguesia do Ó até a Rua Azurita.

O corredor norte-sul registrava 10,3 quilômetros de morosidade, às 19h. No sentido Congonhas, são 5,4 quilômetros de lentidão, da Praça da Bandeira até o Complexo Viário João Jorge Saad. No sentido Santana, são 4,9 quilômetros de congestionamento, do Viaduto Borges Lagoa até o Viaduto São Joaquim.

A Avenida Paulista, que foi interditada por manifestação dos professores estaduais das 15h às 14h, tinha 2,7 quilômetros de morosidade às 19h, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Alameda Ministro Rocha Azevedo. No sentido Paraíso, a Avenida Paulista tinha lentidão de 1 quilômetro, do acesso à Avenida Doutor Arnaldo até a Alameda Casa Branca.

Outra avenida central totalmente parada, a Avenida Rebouças, registrava às 18h55, lentidão no sentido centro, desde o seu começo, na Ponte Eusébio Matoso até a Avenida Paulista, onde termina a via.

Estradas

A Rodovia Presidente Dutra tem morosidade de 22 quilômetros, nos dois sentidos. No sentido interior, há lentidão do km 231 ao 226, do km 224 ao 217 e do km 215 ao 210. No sentido Capital, os trechos lentos vão do km 217 ao 221 e do km 230 ao 231.

A Rodovia Castello Branco tem trânsito carregado na chegada e saída da Capital. No sentido interior, a morosidade vai do km 22 ao 24. No sentido capital, há lentidão do km 15 ao 13.