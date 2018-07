São Paulo tem pior série de dias secos em 10 anos

O jornal O Estado de S. Paulo obteve dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) sobre a umidade nos meses de junho, julho e agosto, desde o ano 2000 até ontem. De acordo com os meteorologistas, a umidade cai drasticamente no inverno e muito raramente em outras estações.

Os índices do levantamento são da medição manual da estação do Mirante de Santana, zona norte, sempre às 15 horas. Conforme essa medição - usada oficialmente nas comparações históricas -, a capital paulista esteve sob situação de estado de alerta em apenas nove vezes nos últimos dez anos: 2000 (1), 2001 (1), 2003 (3) e 2007 (2) e 2010 (2). Na medição automática - que é usada pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) -, somente neste ano foram registrados níveis abaixo de 20% ao longo de toda semana.

Ontem, a umidade do ar neste parâmetro foi de 14% - a menor do ano ocorreu na quarta-feira, 13%. O índice ficou apenas a dois pontos porcentuais do nível considerado de emergência (12%), em que se recomenda até interrupção de atividades ao ar livre, por causa dos riscos à saúde. O ano de 2006 foi o que mais se aproximou da situação atual dos paulistanos. O inverno daquele ano teve dez dias em estado de atenção, mas não em sequência - o que ameniza a sensação de incômodo. Além disso, em nenhum dia a umidade do ar foi menor que 20%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.