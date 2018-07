São Paulo tem previsão de sol e máxima de 24ºC

O tempo não muda muito nos próximos dias, que seguem com sol, variação de nuvens e temperaturas em elevação na capital paulista. Ainda faz frio nas madrugadas, com mínimas oscilando em torno dos 12ºC, enquanto que as máximas podem chegar aos 27ºC no fim de semana. Não há previsão de chuva e a umidade relativa do ar entra em declínio no período das tardes, mas não deve atingir níveis críticos.

Esta quinta-feira, porém, será de chuva forte em boa parte do País, principalmente na Região Norte e em parte do Centro-Oeste e do Nordeste, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).

Mesmo com o canal de umidade perdendo intensidade, o dia ainda será encoberto e com chuvas em todo leste e litoral da Bahia e chuvas isoladas no sudoeste e oeste deste Estado. Nas demais áreas da Bahia, Sergipe, oeste de Pernambuco e Paraíba, sul do Ceará, centro-sul do Piauí e Maranhão, toda Região Norte e centro-norte do Mato Grosso, o dia ficará nublado e com pancadas de chuva.

Nesta grande área poderá chover forte e ocorrer acumulados significativo de chuva. Muitas nuvens e chuvas isoladas também no norte de Minas, Espírito Santo e entre o litoral do Rio ao litoral de Santa Catarina.

Possibilidade de pancadas de chuva nas demais áreas de Mato Grosso, em Goiás, Distrito Federal e norte do Maranhão e Piauí. Sol e muitas nuvens em todo centro-sul e leste de Minas, leste de São Paulo e leste da Região Sul. Nas demais áreas do País, haverá sol e poucas nuvens.