São Paulo tem recorde de congestionamento no ano A capital paulista registrou às 10h30 de hoje o recorde de congestionamento do ano. A marca atingiu os 155 quilômetros de extensão, por conta dos vários acidentes ocorridos durante o começo da manhã e as chuvas fracas que atingiam toda a cidade. A Marginal do Pinheiros e a Radial Leste concentraram os maiores trechos de lentidão no período, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O recorde anterior foi marcado no último dia 12, às 9h30, quando a capital paulista atingiu a marca de 117 quilômetros de pontos congestionados. No ano passado, a cidade havia registrado o recorde de 186 quilômetros de ruas e avenidas engarrafadas, às 9 horas do dia 11 de março, também causados pelas chuvas e vários acidentes.