São Paulo tem seis regiões em estado de atenção

Estão na lista as Marginais do Tietê e Pinheiros, a região central, as zonas sul, oeste e sudeste. Na zona leste, nos bairros de Itaim Paulista, Guaianases e Cidade Tiradentes, chove forte.

As chuvas devem continuar na noite de hoje. Podem ocorrer pontos de alagamento pela cidade. No domingo, o dia permanece fechado e chove a qualquer momento na Grande São Paulo, embora não sejam esperados temporais. A entrada de ventos frios fazem a temperatura cair ao longo do dia. A máxima de 21ºC deve ser registrada na madrugada.