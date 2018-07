São Paulo tem trânsito abaixo da média nesta 6ª

O tráfego também é bom para o motorista que chega ou vai em direção ao litoral paulista. As estradas do sistema Anchieta-Imigrantes têm trânsito livre nesta manhã. Já as rodovias que ligam o interior à capital apresentavam lentidão no início desta sexta. Ayrton Senna, Castello Branco, Raposo Tavares, Anhanguera e Bandeirantes tinham vários pontos de lentidão no sentido São Paulo, de acordo com o Departamento de Rodagem e Estradas (DER) do Estado.

Aeroportos

Congonhas e Viracopos, em Campinas, operaram sem atrasos nesta manhã. Os dois aeroportos têm um cancelamento cada, enquanto o internacional de Guarulhos registra seis voos atrasados e outros sete cancelados.

A mínima desta sexta-feira foi de 11ºC e o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) de São Paulo mantém estado de atenção para baixas temperaturas na cidade. Ao longo do dia, a temperatura pode chegar aos 25ºC. O frio permanece no final de semana, mas não há previsões de chuva para a capital.