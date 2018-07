São Paulo tem trânsito acima da média nesta quarta

SÃO PAULO - A capital paulista tem trânsito acima da média durante a tarde desta quarta-feira, 22, em razão de um acidente que interdita a Marginal do Tietê. O maior índice foi registrado por volta das 14h, quando as principais vias da capital registraram 66 km de congestionamento.

Por volta das 12h40 um acidente entre um caminhão e uma moto fez com que a Marginal do Tietê registrasse a maior lentidão do horário: 7 km. O colisão aconteceu na altura da Ponte da Freguesia do Ó, no sentido Ayrton Senna. Duas faixas da pista expressa da Marginal precisaram ser interditadas, o que causou a lentidão desde a Rodovia Castelo Branco até o local do acidente. Uma pessoa ficou ferida e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

Ocorrências. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também registrou acidentes na Avenida Francisco Matarazzo, na altura do número 1778, no sentido bairro. Houve interdição parcial da via até ás 13h. A Avenida Brigadeiro Faria Lima também concentrou parte da lentidão às 15h desta quarta, em função de batida que bloqueou uma faixa no sentido Pinheiros.

Por volta das 16h desta quarta, São Paulo computava 48 km de lentidão. O número, mesmo tendo diminuído em relação ao das 14h, continua acima da média para o horário.