São Paulo tem trânsito acima da média nesta sexta-feira São Paulo tem trânsito acima da média na manhã desta sexta-feira, 23. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a cidade registrava 120 km de vias congestionadas às 10h30. No mesmo horário, a zona oeste da capital era a que a apresentava a pior condição para os motoristas, com 43 km de lentidão.