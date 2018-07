São Paulo tem três mortes entre a noite e a madrugada

Os assaltantes morreram nesta madrugada após invadir uma residência e manterem moradores reféns na Rua Ursa Maior, 240, em São Mateus. Depois de serem cercados, os bandidos trocaram tiros com a polícia e foram atingidos. Um deles morreu no Pronto Socorro de São Mateus e o outro no próprio local, depois de ser baleado e cair de um telhado. Dois outros bandidos foram presos e o quinto membro do grupo conseguiu escapar. O caso foi registrado no 49º DP (São Mateus).

A terceira morte aconteceu na noite de domingo, quando o corpo de um homem baleado foi encontrado na Rua Miguel Arquerons pela polícia, no Grajaú. O caso foi registrado no 101º DP (Jardim Embuias).

Também no domingo, no final da tarde, um empresário de 38 anos foi baleado em um posto de gasolina na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, no Mandaqui, zona norte da capital. A vítima estava no local acompanhada de um amigo, quando um homem, encapuzado, surgiu e disparou contra ela, sem dizer nada. Ferido em uma das pernas e no abdome, o empresário foi socorrido no Hospital Estadual do Mandaqui e está fora de perigo, informou a Jovem Pan.