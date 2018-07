São Paulo tem três pontos de alagamento A chuva que atingiu a cidade de São Paulo durante a madrugada e a manhã deste domingo, 15, foi fraca mas persistente, provocando três pontos de alagamento, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura. Ao meio dias, os três locais eram transitáveis, segundo o CGE. Dois desses pontos ficam na região central da cidade. O primeiro é na Avenida Celso Garcia, altura da Rua José de Alencar, sentido bairro, no Brás. Também há problemas na Avenida Rangel Pestana, na altura da Rua do Hipódromo. O terceiro ponto de alagamento fica na pista expressa da Rodovia Castello Branco, 150 metros antes da Ponte do Rio Tamanduateí, sentido da Rodovia Ayrton Senna. Segundo o CGE, mesmo fraca a chuva não teve vazão, pois esses locais têm bueiros entupidos e poucas galerias de águas pluviais.