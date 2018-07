São Paulo terá 40 novos radares, revela secretário

Um dia depois da notícia de que o contrato dos 40 radares fixos de São Paulo havia chegado ao fim sem renovação, o secretário municipal de Transporte, Alexandre de Moraes, anunciou que 40 aparelhos do novo lote serão instalados até o fim desta semana. Desde a madrugada de terça, as autuações feitas pelos equipamentos antigos não têm validade, embora muitos ainda possam ser vistos nas ruas. Veja também: Os cruzamentos mais perigosos e a radiografia da violência no trânsito O contrato relativo aos 26 radares móveis venceu em agosto e também não foi renovado. Além das cem lombadas eletrônicas, estavam em funcionamento até segunda apenas dez radares fixos . Enquanto a Prefeitura dá o problema como resolvido, a Engebrás, empresa que até domingo operava os 40 radares fixos da capital, promete entrar na Justiça nesta quarta-feira, 1º, com pedido de anulação da licitação dos 354 novos equipamentos de fiscalização eletrônica. A alegação é de que as vencedoras - Splice e Consilux - não tinham a autorização da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para prestar o serviço e, portanto, deveriam ter sido desqualificadas. As discussões entre a Engebrás, a Prefeitura e suas duas concorrentes se arrastam desde fevereiro. Por emitir ondas de radiofreqüência, radares fixos devem ser certificados pela Anatel. Além disso, nos casos como o de São Paulo, em que o contrato prevê a instalação de centrais de transmissão de dados, a empresa deve ter autorização para prestar serviços de telecomunicação. "A Prefeitura conduziu a licitação sem exigir esse documento", acusa o advogado da Engebrás, Luiz Riccetto Neto. Ele diz que apresentará ao Ministério Público Estadual uma notícia-crime contra o Executivo por improbidade administrativa e prevaricação. Riccetto Neto também pretende procurar o Ministério Público Federal para denunciar suposto crime de telecomunicações. "Dinheiro público não dá em árvore. Procuramos a Engebrás para renovar o contrato emergencial por 10 dias, mas eles não aceitaram pelo preço licitado", rebateu o secretário. "Estão plantando informações; é uma desonestidade." Segundo Moraes, a empresa já ingressou com ações administrativas, no Tribunal de Contas do Município e na Justiça, sendo derrotada em todas as esferas. A Consilux informou que o método de transmissão de dados utilizado na capital paulista não exige autorização da Anatel. A Splice alegou que a autorização é uma exigência para a prestação do serviço e não para participar da licitação. Concorrência A Engebrás também acusa as concorrentes de praticar preços excessivamente baixos para prejudicá-los, o chamado dumping. Pelo lote 2 (zona oeste), por exemplo, o mais "caro" dos quatro, a Engebrás ofereceu R$ 769 milhões, ante os R$ 916 milhões orçados pela Prefeitura. A Splice, vencedora da licitação, apresentou R$ 446 milhões, preço 51% inferior ao do Município e 42% menor do que o da Engebrás. A empresa perdedora diz que os valores das concorrentes ferem o limite mínimo estipulado pela Lei de Licitações. Tanto a Splice quanto a Consilux dizem que o dispositivo não se aplica a esse caso, por se tratar de licitação de "técnica e preço". Onde estão os novos radares Av. Paulo VI, perto da R. Atalaia Av. Paulo VI, oposto à Atalaia Avenida Padre Pereira de Andrade, altura do n.º 500 Avenida Padre Pereira de Andrade, altura do n.º 519 Fim do Viaduto Antártica (sentido Marginal/Pinheiros) Avenida Indianópolis, próximo da Alameda dos Sorimãs Rua Sena Madureira, próximo da Praça Kenichi Nakagawa Avenida do Estado, próximo da Rua Paulo Barbosa Avenida Mutinga, perto da Rua Domingos Soares (centro/bairro) Avenida Mutinga, próximo da R. Domingos Soares (bairro/centro) var keywords = "";