São Paulo terá céu aberto durante o dia e madrugada fria A capital paulista terá mais um dia bastante seco, com predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens no decorrer do dia, sem ocorrências de chuvas, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A temperatura, que era de 8ºC no começo da manhã, deve alcançar a marca dos 24ºC no período da tarde. Apesar do sol, as temperaturas deverão diminuir bruscamente no fim da tarde, provocando mais uma madrugada gelada na cidade, com a máxima chegando aos 15ºC. O ar seco mantém o tempo firme em São Paulo, que terá uma noite de céu claro e frio, e a umidade relativa do ar deve permanecer em torno dos 30% e deve estar mais prejudicada durante o período das 12 às 14 horas. A chuva, que não cai sobre São Paulo desde o dia 21 de junho, deve voltar apenas nas proximidades do dia 22, segundo previsão do CGE.