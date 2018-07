São Paulo terá dia céu encoberto e chuva

O tempo melhora nos próximos dias e o sol retorna entre nuvens, entretanto as temperaturas não sobem muito em São Paulo. Os termômetros devem variar entre mínimas de 13ºC e máximas de 22ºC. Ainda há possibilidade de chuviscos isolados entre a noite e a madrugada.

A chuva também atinge grande parte do País neste começo de semana, principalmente nas áreas do Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).

Haverá muitas nuvens e fortes pancadas de chuva sobre grande parte do Norte, Centro-Oeste, norte do Sudeste, no sul do Piauí e do Maranhão e no oeste e sul da Bahia, devido a atuação de um canal de umidade.

No centro-sul do Rio e de São Paulo, a chance de chuva será menor. Já no litoral desses Estados poderá chover de forma isolada. O dia será de pancadas de chuva isoladas no interior do sertão nordestino. O sol irá predominar no oeste do Sul do Brasil. Nas demais áreas do País o dia será de sol com variação de nuvens. Temperatura máxima amena no leste do Sudeste.