São Paulo terá dia de ar seco e com sol

A massa de ar seco que permanece sobre São Paulo deixa o dia de hoje com o tempo aberto, pouca umidade atmosférica, com predomínio de sol ao longo do dia, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). As temperaturas devem atingir os 24º C na parte da tarde, diminuindo para 16ºC no período da noite.O tempo aberto de quarta-feira, 16, fez a temperatura subir e a umidade relativa cair, provocando mais uma tarde com baixos índices. Na estação de Campo Limpo, a umidade relativa chegou a 29%. A máxima foi de 24,8ºC em Perus. Nesta quinta, a previsão é a de que a umidade relativa do ar permaneça entre os 30% e 31%, podendo ser mais baixa em algumas regiões, segundo o CGE.