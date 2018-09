São Paulo terá dia de pouco sol e pancadas de chuva O dia terá poucos aparecimentos do sol e muitas nuvens na cidade de São Paulo, com a temperatura máxima chegando a 20ºC, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Podem ocorrer pancadas de chuva fraca em pontos isolados ao longo do dia e o céu deve ficar nublado no período da noite, de acordo com o CGE. A madrugada na cidade foi um pouco mais quente que os últimos dias, quando houve recorde de baixa temperatura. Em Parelheiros, na zona sul da capital, foram registrados 12.8ºC. A umidade e a grande quantidade de nuvens no Estado causam chuvas isoladas passageiras e chuviscos, que podem ocorrer na faixa leste de São Paulo, inclusive na Capital, e oeste do estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O ar frio chega ao Estado no decorrer do dia, o que deixará as temperaturas baixas também no final de semana, especialmente no sul e leste do estado.