São Paulo terá dia de sol, com máxima de 30ºC

O dia também terá pancadas de chuva localizada pela tarde entre Santa Catarina, centro-oeste do Paraná e sudoeste de Mato Grosso do Sul, com uma pequena chance de chuva rápida no nordeste do Paraná e centro-leste de São Paulo.

Já nas outras áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, grande parte de Minas Gerais, centro e nordeste do Mato Grosso do Sul e sul e leste de Goiás, o dia será de sol e poucas nuvens.

Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), haverá sol e variação de nebulosidade com pancadas de chuva localmente fortes no leste da Bahia, norte do Nordeste e em grande parte da Região Norte, com pequena chance no norte de Roraima. No Rio Grande do Sul o dia será de sol e poucas nuvens e temperaturas baixas no sul do Estado.