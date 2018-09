São Paulo terá dia de sol e chuva no fim da tarde

O calor e a entrada da brisa marítima favorecem mais um dia com temporais de fim de tarde na região metropolitana de São Paulo. O órgão destaca que as previsões indicam condição para a formação de alagamentos, especialmente no final da tarde.

Neste fim de semana, os dias também serão de sol e calor, mas a partir da tarde áreas de instabilidade formadas pelo calor e umidade da região Amazônica trazem pancadas de chuva e trovoadas para a capital paulista.

Nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil, a previsão é de variação de nuvens e pancadas de chuva, segundo informações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Deve ocorrer chuva intensa em algumas localidades entre o Rio Grande do Norte, centro-norte do Piauí, Maranhão, Pará e no Amazonas.

O dia será de sol entre nuvens no norte de Minas Gerais, litoral norte do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. No leste de São Paulo e sul de Mato Grosso do Sul o sol também aparecerá, mas existe a possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do dia.