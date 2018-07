São Paulo terá dia de sol e máxima de 22ºC

A estabilidade atmosférica nos próximos dias vai garantir tempo seco, porém com temperaturas baixas, principalmente nas madrugadas e primeiras horas da manhã. A mínima fica muito próxima dos 10ºC, enquanto que a máxima não sobe muito e gira em torno dos 23ºC. No final de semana este quadro começa a mudar. Os ventos mudam de direção e as temperaturas começam a se elevar gradativamente, de acordo com o CGE.

Já no restante do País, a chuva forte atinge principalmente a Região Norte e parte da Região Nordeste, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).

O canal de umidade manterá o tempo com muitas nuvens e com condição de chuva entre a Região Norte, parte dos Estados de Goiás, de Mato Grosso, do Distrito Federal, grande parte dos Estados do Nordeste, norte e nordeste de Minas Gerais e norte do Espírito Santo.

Nestas áreas haverá condição para chuva intensa e acumulado significativo de chuva, condição que poderá causar impactos à população das áreas atingidas, principalmente aquelas localidades mais vulneráveis com é o caso da região do Recôncavo Baiano.

A chuva fraca e isolada deverá ocorrer entre o leste de Minas, demais áreas do Espírito Santo, litoral do Rio, litoral de São Paulo, do Paraná e de Santa Catarina. Nas demais áreas, haverá predomínio de sol e poucas nuvens.