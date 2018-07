São Paulo terá dia de sol e máxima deve chegar a 27ºC

O período da manhã deve ser de poucas nuvens e o sol já deve aparecer nas primeiras horas do dia, elevando gradativamente as temperaturas que podem chegar aos 27ºC no período da tarde.

Hoje, uma nova frente fria localizada entre a Argentina e o Uruguai se aproxima do Rio Grande do Sul e causa pancadas de chuva, principalmente no período da tarde na faixa sul do Estado.

Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), no litoral da Bahia o tempo ficará instável com curtos períodos de sol e chuva. No litoral do Nordeste, entre o Sergipe e a Paraíba, o dia ficará nublado com pequena chance de chuva. O calor e a alta umidade geram pancadas de chuva isoladas em toda a faixa norte do Brasil.

No norte do Rio de Janeiro, leste de Minas Gerais, no Espírito Santo e em toda a faixa leste da Região Nordeste, o dia ficará nublado. No interior do Rio Grande do Sul, o sol aparecerá entre nebulosidade variável.

O dia será de sol nas demais áreas do País. A umidade relativa do ar estará baixa no período da tarde em grande parte do interior do Brasil.