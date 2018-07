São Paulo terá dia ensolarado, com máxima de 28ºC

Hoje será mais um dia em que as temperaturas se elevam até os 28ºC. Os índices de umidade relativa permanecem baixos e no período da tarde ficam próximos dos 30%. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a estabilidade atmosférica prossegue durante os próximos dias. Não há previsão de chuvas pelo menos até o fim de semana.

No restante do País, o avanço de uma frente fria deixará o céu nublado com pancadas de chuva em grande parte da Região Sul. Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), poderá ocorrer temporais no oeste e norte do Rio Grande do Sul. No norte de Santa Catarina e sul do Paraná a chance de pancadas de chuva será maior à noite.

Na faixa norte do Brasil e leste do Nordeste o dia será de nebulosidade variável e pancadas de chuva isoladas. No litoral da Bahia o dia será instável com curtos períodos de sol e chuva. Dia nublado entre o sul do Ceará e o norte do Espírito Santo. No sul do Rio Grande do Sul haverá chuva pela manhã, melhorando ao longo do dia. O dia será de sol nas demais áreas do Brasil. Em grande parte do Centro-Oeste e oeste do Sudeste a umidade relativa do ar ficará baixa no período da tarde.