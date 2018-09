São Paulo terá duas novas estações de metrô amanhã As estações Luz e República, da Linha 4-Amarela do Metrô, serão inauguradas amanhã. Representantes do governo e convidados se reunirão às 9h30 em frente ao acesso da nova estação Luz na rua Brigadeiro Tobias e seguirão a pé em direção ao acesso da avenida Cásper Líbero.