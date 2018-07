São Paulo terá faixas para ciclistas durante a semana

Inicialmente, serão contemplados bairros próximos de onde já existe a Ciclofaixa de Lazer. A rota viária indicará onde os carros e as bicicletas deverão trafegar e funcionará diariamente. Inicialmente, haverá 15 quilômetros do novo tipo de via, que ligará o Parque do Cordeiro, na Avenida Vicente Rao, o Parque Severo Gomes, próximo à Avenida Santo Amaro, e a Avenida Luís Carlos Berrini.

O objetivo do projeto é indicar uma rota mais segura para os ciclistas e sinalizar a via para os motoristas. Branco falou ainda sobre as ciclovias que estão sendo planejadas na zona leste, em Moema e na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Elas também funcionariam durante a semana. Espera-se que sejam implantados entre 80 e 100 km de ciclovias, ciclorotas e ciclofaixas até o final do próximo ano, segundo Branco.