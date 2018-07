São Paulo terá mais 100 câmeras de vigilância

Pelo menos 20 equipamentos já foram instalados, segundo o secretário municipal de Segurança Urbana, Edsom Ortega, que não revelou a localização dos dispositivos. "As câmeras foram colocadas em pontos estratégicos. A previsão é de que todas estejam funcionando em março", disse o secretário em 9 de fevereiro, durante compromisso oficial.

Uma das principais funções das novas câmeras dedos-duros da Prefeitura será combater o comércio ambulante. Quando alguém ficar parado muito tempo na área de cobertura do equipamento, a central da GCM receberá alerta. Caso a imagem mostre um ambulante, um guarda poderá ser enviado ao local.

"Esse tipo de câmera é indicado para grandes cidades porque pode ser programado para avisar sobre vários casos de infrações, como veículos na contramão ou em velocidade acima do permitido, formação de tumultos ou movimentação fora do padrão", afirma o especialista em Segurança Felipe Gonçalves Silva, da FGS Consultoria de Segurança.

Segundo Silva, a vantagem é que o operador não precisa ficar assistindo às imagens o dia inteiro. Basta prestar atenção aos alertas. "Depois de ver muito a imagem da mesma rua, é natural que ele não perceba alguns movimentos estranhos. Um sistema como esse vai filtrar o mais importante para o operador", diz.

O presidente do Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos da Cidade de São Paulo (Sindguardas), Carlos Augusto Souza Silva, não vê tanta vantagem. "Conheci esse equipamento em uma feira de segurança no ano passado. Realmente é muito bom. Mas não adianta ter câmeras de primeira linha se não tiver mão de obra adequada", critica o sindicalista. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.