São Paulo terá mais 500 PMs nos fins de semana

A partir da implementação do programa Direção Segura, estarão nas ruas mais 500 policiais e 190 viaturas, além do efetivo normal nas noites de sexta-feira, sábado e domingo. "Vamos priorizar regiões de maior movimento, para evitar assaltos e pegar criminosos, e para a aplicação da Lei Seca", afirmou.

Alckmin se mostrou preocupado especialmente com a expansão no número de acidentes. "Hoje, já acontecem mais mortes por acidente do que por homicídio", ressaltou o governador, citando como causa dessas ocorrências a ingestão de bebidas alcoólicas.

Para tentar reverter esse quadro, o governo estadual também iniciará em 1º de agosto uma campanha para abordar o tema álcool, principalmente junto aos jovens. A campanha educativa abordará entre outros pontos as punições para quem ingere álcool antes de dirigir e a necessidade de cumprimento da lei.

O governador esteve hoje na capital paulista para o ato simbólico de início da ampliação da Linha 5-Lilás da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), no trecho entre as estações Adolfo Pinheiro e Chácara Klabin. O projeto deverá ser concluído em 2015.