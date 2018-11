São Paulo terá mais um dia ensolarado

Os índices de umidade relativa ficam baixos nas horas mais quentes do dia, muito próximos dos 30%. As condições atmosféricas indicam baixa probabilidade de ocorrência de chuvas na Capital paulista.

Não há mudanças significativas nas condições do tempo para a Grande São Paulo e Capital nos próximos dias e haverá predomínio do ar mais seco, que dificulta a formação de nuvens carregadas que provocam chuvas.

Em consequência, os dias ficam mais quentes com temperaturas que ultrapassam facilmente os 30ºC. As taxas de umidade relativa permanecem baixas, principalmente no período da tarde, com valores muito próximos dos 30%, o que requer cuidados especiais com a saúde.