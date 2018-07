São Paulo terá reforço de ônibus e de fiscais da CET na eleição

A São Paulo Transporte (SPTrans) vai aumentar a frota de ônibus no domingo, 5, dia da eleição. Aos domingos, de acordo com a empresa, circula 50% da frota de um dia útil, mas neste em especial 60% dos ônibus estarão nas ruas para facilitar o acesso dos eleitores aos locais de votação. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por sua vez, vai colocar em prática um esquema especial de trânsito - entre zero hora de hoje e meia-noite - de forma a garantir mais fluidez no trânsito, com um aumento de 25% no número de fiscais na rua. Veja também: Cobertura completa das eleições 2008 Especial: Perfil dos candidatos As regras para as eleições municipais Tire suas dúvidas sobre as eleições Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Ibope: Veja números das últimas pesquisas Calendário eleitoral Serão 500 marronzinhos fiscalizando o trânsito. Dúvidas sobre itinerários de linhas de ônibus podem ser tiradas pelo telefone 156 ou na internet pelo site da SPTrans. Os trens do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) funcionarão em esquema normal dos domingos. De acordo com as empresas, não há aumento expressivo de movimento em dias de eleição, mas podem ser colocados trens extras se isso ocorrer. Durante o dia, estará liberado o estacionamento em locais sinalizados com a placa "proibido estacionar". As demais proibições de estacionamento, como em faixas exclusivas para ônibus, em vias de trânsito rápido, como as marginais do Tietê e do Pinheiros, e em todos os locais com placa "proibido parar e estacionar", como os canteiros centrais das avenidas, continuam valendo. O Elevado Costa e Silva, mais conhecido como Minhocão, que fecha aos domingos, terá o trânsito liberado para facilitar a ligação entre as zonas oeste e leste durante a eleição. Obras e serviços rotineiros serão suspensos. A CET recomenda que os eleitores evitem estacionar seus veículos perto das zonas eleitorais para evitar aglomerações e pontos de congestionamento. Saúde e Comércio - Os hospitais e pronto-socorros municipais funcionarão em regime de plantão. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) fecharão, mas as unidades de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) estarão abertas normalmente. Segundo a Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings e o Sindicato dos Lojistas do Comércio de São Paulo, shoppings centers e lojas comerciais funcionarão normalmente. Os mercados municipais da Lapa, de Pinheiros e de São Miguel permanecerão fechados. O Central Leste, Pirituba e Santo Amaro ficam abertos até as 14 horas. O Paulistano (Central) funciona entre as 6 e as 18 horas. E os mercados de Guaianases, Ipiranga, Penha, Sapopemba, Tucuruvi e Vila Formosa estarão abertos até as 13 horas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.